Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni: Burak Yılmaz, Başakşehir'e Yakın

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir." dedi.

Burak Yılmaz, Başakşehir ile anlaştı mı? Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımının Başakşehir olacağı iddia edildi.

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Erman Toroğlu'nun 'Burak'ın Başakşehir'e gideceği konuşuluyor' ifadesini Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan doğruladı.

"EN YAKIN OLDUĞU TAKIM BAŞAKŞEHİR"

Zeki Uzundurukan, 'İstiyor şu anda. Alacaklarına karşılık işin bittiği konuşuldu. Bundan bir ay önce Göztepe'nin talip olduğu biliniyordu. Burak'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transfer olması için Arda Turan'ın ısrarcı olduğu da kaydedildi.

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