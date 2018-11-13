Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni: Burak Yılmaz, Başakşehir'e Yakın
Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir." dedi.
Burak Yılmaz, Başakşehir ile anlaştı mı? Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımının Başakşehir olacağı iddia edildi.
A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Erman Toroğlu'nun 'Burak'ın Başakşehir'e gideceği konuşuluyor' ifadesini Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan doğruladı.
"EN YAKIN OLDUĞU TAKIM BAŞAKŞEHİR"
Zeki Uzundurukan, 'İstiyor şu anda. Alacaklarına karşılık işin bittiği konuşuldu. Bundan bir ay önce Göztepe'nin talip olduğu biliniyordu. Burak'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transfer olması için Arda Turan'ın ısrarcı olduğu da kaydedildi.
YORUMLAR (9)
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AYNI EL KOL HAREKETINI ABDULLAH AVCI YADA YAPACANMI KARAKTERSİZ BURAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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eğer başakşehire giderse başakşehir ilk beşe bile giremez orayı 10 günde karıştırırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunların efelıgı anca yeşıllıkte olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BURAK VE CKANIN YAPTIKLARI DOĞRU DEYİL. AMA BUNLARIN İKİSİNİDE ARIYACAĞIZ. . FENERBAHÇE MAÇINDA GÖRÜRÜZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle oyuncular hıcbır fayda getırmez.terbıyesız adam bu ve bunun gıbılerı.Cevap Yaz Yayından Kaldır