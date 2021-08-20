Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüşü yüzleri güldürdü

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Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu futbolcunun dönüşü yüzleri güldürdü. Dün akşam Helsinki karşısına forvetsiz çıkan Kanarya, gol bölgesinde çok sıkıntı çekmişti.

Helsinki maçında İrfan Can Kahveci ve Novak'ın sakatlanarak oyun alanını terk etmesi Fenerbahçelileri bir hayli endişelendirmişti. Serdar Dursun'un da ilk haftadan Adana Demirspor maçında sakatlanması Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın işlerini bir hayli zora sokmuştu.

ANTRENMANA KATILDI

Sakatlığını atlatan Valencia da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Gol hattı biraz olsun nefes aldı.

SAMATTA DA YOK

Fenerbahçe, FFP kriterleri gereği Samatta'yı UEFA listesine kaydettiremedi. Dün Kanarya üç forvetinden de yoksun olduğu için gol bulmakta zorluk yaşadı.