Forvet hattını sil baştan yenileyecek Fenerbahçe, Giroud'nun ardından Bakambu'yu da bitiriyor
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Forvet hattını sil baştan yenileyecek Fenerbahçe, Giroud'nun ardından Bakambu'yu da bitiriyor

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Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon forvet hattını sil baştan yeniliyor. Chelsea'den ayrılacak Giroud ile prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen 30 yaşındaki Cedric Bakambu'yu gündemine aldı. Çin ekibi Beijing Guoan'da mukavelesi sona erecek Kongolu futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bakambu'nun Sarı-Lacivertliler'in ilgisinden memnun olduğu belirtildi.

Süper Ligde ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon öncesi listesinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü. Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.

Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu ardından Beijing Guoan'a geçmişti. Çin kulübü, Avrupa'ya dönmek isteyen futbolcusunu elde tutmakta zorlanıyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Sarı-Lacivertliler mali şartlar nedeniyle önceliğini bonservissiz oyunculara verdi. Bütçenin stoper ve beklere kullanılacağı aktarıldı. Bu yüzden Cedric Bakambu, Fenerbahçe için çok cazip gözüküyor. Oyuncu da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun.

40 MİLYON EUROYA GİTTİ

Cedric Bakambu, 2014'te top koşturduğu Bursa'da sadece 1 sezon forma giydi. 7.5 milyon euroya İspanyol ekibi Villarreal'e gitti, orada da fırtınılar estirdi. Çin ekibi Guoan, 17 Ocak 2018'de Bakambu için tam 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak oyuncu kariyerine artık Çin'de devam etmek istemiyor.

BAKAMBU, GIROUD VE VALENCIA

Önümüzdeki sezon forvet hattında Bakambu, Giroud ve Valencia'nın olması kuvvetle muhtemel. Mame Thiam ve Samatta'ya teşekkür edilecek.

Forvet hattını sil baştan yenileyecek Fenerbahçe, Giroud'nun ardından Bakambu'yu da bitiriyor
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