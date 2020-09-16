Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek
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Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın yüzde 60'lık hissesi karşılığında 8 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi.

Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek
16.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:05

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı alacağı miktar ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, kulübün yüzde 85'ine sahip olan Işıtan Gün'ün elindeki hisselerden alacak. Acun Ilıcalı, kulübün yüzde 60'ına sahip olacak ve bu hisseler için yaklaşık 8 milyon euro ödeme yapacak.

2016'da kulübün yüzde 85 hisselerini 900 bin euro borcunu ödeyerek yüzde 85'i alan ve Acun Ilıcalı'nın satın alması sonrası hisseleri yüzde 25'e düşecek olan Işıtan Gün, yine yönetim kurulunda olacak.

18 TAKIMLI LİGDE 16. OLDU

Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla birlikte Fortuna Sittard'ın transfer pazarında çok etkin olacağı ve Hollanda futbolunda daha yüksek seviyede mücadele edeceği de vurgulandı.

Son 8 haftası oynanmadan iptal edilen ve 'beyaz' olarak ilan edilen 2019/20 sezonunda Fortuna Sittard, 18 takım arasında 16. olmuştu.

Haber Yorumları (1)
KEDİ: bu takım Acunu batıracak
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