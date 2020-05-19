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Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
19.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:54

Eski futbol muhabiri ve TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın alacağı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken, kulüp başkanı Işıtan Gün iddiaları doğrulayarak, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini belirtti.

"YASAKLAR KALKINCA GÖRÜŞECEĞİZ"

Işıtan Gün, koronavirüs nedeniyle oluşan ulaşım engelinin kalkması sonrasında yol haritasının belirleneceği bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

İşte Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'ün yaptığı açıklama;

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı

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