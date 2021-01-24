Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı

24.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:29
Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı

Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İyi formu son bulan Fortuna Sittard ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta karşılaşmasında Fortuna Sittard, Ajax'ı ağırladı.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada kendi kalesine Polter ve 64. dakikada Haller attı. Sittard'ın tek sayısını ise 48. dakikada Tirpan kaydetti.

Ajax'ın 57. dakikada Labyad ile bulduğu gol, elle oynama nedeniyle VAR'dan geri döndü.

ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Ajax, puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Fortuna Sittard ise 19 puanla 13. sırada yer aldı.

Ajax, gelecek hafta Willem II'yi ağırlayacak. Fortuna Sittard ise Waalwijk deplasmanına gidecek.

Haber Yorumları (1)
ANADOLU: Bize ne kardeşim Acun Bey''in takımından? Kendi takımımızın haberleri dururken neden Hollanda''dan bir takımın haberi tüm Anadolu kulüplerinden fazla yapılıyor?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:41:30. #1.16#
title