Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü
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Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü

29.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:26
Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü

Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean, Bahreyn Grand Prix'sinde kaza yaptı ve ölümden döndü! Yarışın ilk turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vuran 34 yaşındaki Fransız sürücünün aracı alevler içinde kaldı. 10 saniyeyi geçkin sürenin ardından ortadan ikiye bölünen aracından çıkabilen Grosjean ambulansa götürüldü.

Formula 1 Bahreyn GP'nin ilk turunda çok büyük bir kaza yaşandı.

Haas pilotu Romain Grosjean, 4. viraj geçildikten sonra aracın kontrolünü kaybetti. Pistin yanındaki koruma alanına giden Grosjean'ın aracı bir anda patladı. Araçtan alevler yükseldi. Fransız pilot, yardım almaksızın araçtan çıktı ve güvenlik görevlileri tarafından medikal araca alındı.

Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Alevlerin sönmesinin ardından aracın ikiye bölündüğü ortaya çıktı.

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Doktorların geçtiği ilk bilgilendirmeye göre Grosjean'ın boynunda ve elinde ufak yanıklar var ancak bunun ötesinde bir sağlık sorunu yok.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:26:28. #1.14#
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