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Formasını giydiği takımlarla 3 kez "Süper Lig"e çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Osman Çelik, formasını terlettiği Fraport TAV Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Formasını giydiği takımlarla 3 kez
27.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:06

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Osman Çelik, formasını terlettiği Fraport TAV Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Mavi-beyazlı takımın 2019-2020 sezonu öncesi Fraport TAV Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Osman Çelik, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansıyla taraftarın sevgisini kazandı.

Osman Çelik, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sezon boyunca görev yapan teknik direktörler Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri ve Mehmet Özdilek'in vazgeçemediği isimlerden biri oldu.

Asıl mevkisi olan orta saha dışında her iki kanatta da görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, en istikrarlı dönemini Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesiyle yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Özdilek yönetimindeki takımın son 7 maçında bu kez de stoper mevkisinde görev yaptı.

TFF 1. Lig'de sezon boyunca takımıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 28 maça çıkarak 2013 dakika sahada kalan Çelik, mavi-beyazlı ekibin çeyrek final oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 370 dakika forma giydi.

Antalyaspor ve Karabükspor ile "Süper Lig" mutluluğu

Daha önce yıllarca formasını giydiği Fraport TAV Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'e çıkmasında katkıda bulunan Osman Çelik, son olarak aynı heyecanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla yaşadı.

"Bu kariyerimdeki 3. şampiyonluğum"

Osman Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer olduğu dönemde verdiği "şampiyonluk" sözünü yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Takımın sezona iyi başlangıç yapamadığını ancak sonradan ivme yakaladığını ifade eden Osman, şöyle konuştu:

"Bu kariyerimdeki 3. şampiyonluğum ama gerçekten yorucu bir sezon oldu. Kötü bir başlangıç yaptık sonra iyi bir ivme yakaladık. Takım adına inişli, çıkışlı bir performans ortaya çıktı. Sonra da pandemi süreciyle 3 ay futboldan uzak kaldık. Pandemiden sonra futbola dönüşte herkesin nasıl bir ortamla karşılaşacağı merak konusuydu. Biz de bu süreçte iyi dönüp Allah'a şükürler olsun şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şampiyonluğu, Erzurumspor taraftarına ve camiasına armağan ediyorum. Buraya gelirken her röportajımda bunun sözünün vermiştim, sözümü tuttuğum için ayrıca mutluyum."

"Arıza olan yeri kapatabilecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum"

Osman Çelik, görev verilen tüm mevkilerde en iyi performansı ortaya koymak için çaba harcadığını anlatarak, "Çok yönlü olmak teknik direktör ve takım için de çok avantaj. Nerede bir arıza olsa orayı kapatabilecek kapasitede bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bu hem hoca için hem kendim için artı puan ama günün sonunda şampiyonluk her şeyden kıymetli." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon şanssız şekilde TFF 1. Lig'e düştüğünü belirten Çelik, "Erzurumspor ait olduğu yere geldi. Geçtiğimiz sezon yaptığı hataları yapmayıp bu sezon futbolcu ve teknik kadro olarak daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyorum. Erzurumspor ait olduğu yer her zaman Süper Lig'dir, kalıcı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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