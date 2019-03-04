Ford Trucks Turbotrucks ile Rusya'da İlk 3s Tesisini Açtı

Ford Otosan'ın son olarak Batı Avrupa ülkeleri dahil uluslararası pazarlarda büyümesine devam eden ağır ticari markası Ford Trucks, Rusya'nın ağır ticari sektörünün önde gelen şirketlerinden Turbotrucks ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği anlaşmasının ardından ilk 3S tesisini başkent Moskova'da hizmete açtı.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısına, Turbo's Hoet Global CEO'su Piet Wauters, Turbotrucks Yönetim Kurulu Üyesi ve Rusya Genel Müdürü Serge Van Hulle, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman katıldı.

Rusya pazarına ilk kez 2007 yılında giren Ford Trucks'ın Rusya'daki tek yetkili distribütörü olan Turbotrucks iş birliğiyle Moskova'da açılan 3S tesiste müşterilere kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetleri bir arada sunulacak. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX de Avtotor iş birliği ile Rusya'da üretilecek ve çok yakında Rusya'da müşterilerle buluşacak.

Rusya pazarına girmeye ilk kez 2007 yılında karar verdiklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, açılışta yaptığı değerlendirmede, "İki ülke arasındaki yakın ekonomik ve sosyal ilişkiler sebebiyle Rusya pazarına girme kararını hiç zorlanmadan aldık. Pazarın büyüklüğü, sahip olduğu potansiyel ve markamızın ürün gamını konumlandırmamız için barındırdığı fırsatlar bu kararımızı daha da kolaylaştırdı. Rusya bugün dünyadaki en büyük 6. ekonomi konumunda, 2-3 yıl içinde ağır ticari pazarının 100 bin adedi aşması bekleniyor" dedi ve ekledi:

"Bu yıl içinde 9'un üzerinde tesisimizi daha hizmete açmayı planlıyoruz. Öte yandan 2014 yılı itibarıyla üretim partnerimiz Avtotor ile Rusya'da yerli üretime geçmiştik. Kaliningrad'daki üretimimizde yeni F-MAX ile çıtayı daha da yükseltiyoruz. Artık Rus müşterilerimiz de bu mükemmel aracı kullanabilecek. 2019 Yılı Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX ağır ticari üretiminde geldiğimiz noktanın önemli bir göstergesi. Ar-Ge faaliyetlerimiz ve güçlü bilgi birikimimiz sayesinde bu mükemmel aracı geliştirdik ve bu prestijli ödülü kazandık. Bu ödül geleceğimiz için bir kilometre taşı ve uluslararası alanda takdir görmek de son derece cesaret verici. Yeni F-MAX, 13 litre hacimli 500 PS güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Yeni çekicimizle uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin boyutlarını değiştireceğimize eminiz." (Fotoğrflı) - İstanbul

Kaynak: DHA