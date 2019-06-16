Ford Otomotiv, Türkiye'nin lideri!
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu.
Kaynak: Dunya.com
Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1
Son Dakika Haberleri