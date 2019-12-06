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Ford, McDonald’s’ın kahve çekirdeği atıklarını parçalarda kullanacak

Ford Motor Company ve McDonald's, kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atıyor.

06.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:53
Ford, McDonald’s’ın kahve çekirdeği atıklarını parçalarda kullanacak

Ford Motor Company ve McDonald's, kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atıyor. Ford, Mc Donald's'ın kahve çekirdeği atıklarını üreteceği otomobil parçalarında kullanacak.

Kaynak: Dunya.com

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