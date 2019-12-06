Ford, McDonald’s’ın kahve çekirdeği atıklarını parçalarda kullanacak
Ford Motor Company ve McDonald's, kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atıyor.
06.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:53
Ford Motor Company ve McDonald's, kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atıyor. Ford, Mc Donald's'ın kahve çekirdeği atıklarını üreteceği otomobil parçalarında kullanacak.
Kaynak: Dunya.com