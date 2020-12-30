Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor
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Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor

30.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:22

Barcelona'nın başkan adayı Victor Font, teknik direktörlük ve genel menajerlik görevi için Xavi ile anlaştığını ve seçilmesi halinde takımın başına efsane futbolcunun geçeceğini dile getirdi.

Barcelona başkan adayı Victor Font, projelerinin bir kısmını açıkladı. Font, teknik direktörlük ve genel menajerlik görevi için Xavi ile anlaştıklarını belirtirken, sportif direktörlük için ise Jordi Cruyff'u göreve getireceklerini duyurdu.

Şu sıralar Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'ın başında olan Xavi için konuşan Font, "Xavi ile teknik direktörlük için anlaştık. Katar'da sezon mart nisan ayları gibi sona erecek. Koeman iyi sonuçlar alamazsa Xavi işe başlayacak" dedi.

ALTYAPIYA VILA VE BENAIGES

Barcelona'nın başkan adayı Font, ayrıca altyapı direktörlüğü görevine Xavi ve Puyol'u keşfeden Joan Vila ile Andres Iniesta'yı yetiştiren Albert Benaiges'in getirileceğini söyledi.

"FONT, NE DEDİĞİNİ BİLİYOR"

Victor Font için konuşan Xavi ise "Tecrübesi olan, hazırlıklı ve geçerli bir insan. Kulüp üyeleri bunu hesaba katarsa iyi olur. Barcelona'yı başarıya götürecek bir isim. Ne dediğini bilen, temkinli, tutarlı, futbol hayranı ve zeki bir insan" ifadelerini kullandı.

Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor
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