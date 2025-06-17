Fluminense Borussia Dortmund maçı nerede hangi statta oynanıyor?

Fluminense Borussia Dortmund maçı nerede hangi statta oynanıyor?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. F Grubu'nda Fluminense-Borussia Dortmund müsabakası oynanacak. Peki, Fluminense Borussia Dortmund maçı nerede hangi statta oynanıyor?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD'de devam ediyor. F Grubu'nda büyük bir heyecana sahne olacak olan Fluminense-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerin gözdesi olacak. Bu önemli müsabakanın sonucu grup sıralamasını belirleyecek. Peki, Fluminense Borussia Dortmund maçı nerede hangi statta oynanıyor?

FLUMİNENSE B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA

Fluminense ile B.Dortmund arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir

Fluminense-B.Dortmund Maçı, 17 Haziran Salı günü oynanacak.

Fluminense-B.Dortmund Maçı, saat 19:00'da başlayacak.

FLUMİNENSE BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fluminense ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

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