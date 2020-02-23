Haberler » Spor » Florya bayram yerine döndü - Spor

Florya bayram yerine döndü

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.

23.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:33
Florya bayram yerine döndü

Süper Lig'in 23. haftasında 'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, bayram yerine döndü.


Ligde 20 yıl aradan sonra Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler