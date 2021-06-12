Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da yapılacak
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Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da yapılacak

Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da düzenlenecek.

Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da düzenlenecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler, kadınlar ve karışık kategorilerinde yapılacak şampiyonaya, lisanslı sporcular katılabilecek.

Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılacak şampiyonaya katılmak için 20 Haziran Pazar gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da yapılacak - Haberler Spor
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