Flash TV satıldı mı, Flash haber TV'yi kim aldı?

TMSF'den yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin bilgi verildi. Peki, Flash TV satıldı mı, Flash TV'yi kim aldı?

FLASH TV SATILDI MI?

TMSF'den yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TMSF açıklamasında

"Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki "satış ilanları" takip edilebilir.

TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için, TMSF'nin internet sitesindeki "satış ilanları" takip edilmelidir.

"Flash Haber" logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse, internet sitemizde duyurusu yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.