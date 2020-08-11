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Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Salgın sürecinde kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin verilmediği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayii alanında kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgulandı.

11.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:34

Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

ÖNEMLİ PROJELER KARARA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alındı. Açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, siber güvenlik, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

TERÖR OPERASYONLARINDA

Toplantıda, TSK'nın ve güvenlik birimlerinin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulandı.

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı

SALGIN SÜRECİNDE KRİTİK PROJELERDE HERHANGİ BİR AKSAMAYA İZİN VERİLMEDİ

COVID-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayinin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirildi.

Açıklamada, "Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi.

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı

Kaynak: DHA

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