PSG'li ve Başakşehirli futbolcular ırkçılığa karşı sahaya el ele çıkacak

Paris Saint Germain ile Başakşehirli futbolcular, 4. hakemin Webo'ya yönelik ırkçı ifadeler kullanması nedeniyle bu akşama ertelen karşılaşmaya el-ele, omuz-omuza çıkmaya karar verdi. Kırmızı kartı dondurulan ve kulübede olacak Webo'ya da alkışlarla destek verilecek.

Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehirli futbolcular, ırkçılık adına anlamlı bir hareket yapmaya hazırlanıyor. Hem Fransız ekibi hem de temsilcimiz sahaya el-ele, omuz-omuza çıkacak. İki takım futbolcuları ırkçılığa hayır tişörtleri de giyecek. Kırmızı kartı dondurulan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo da kulübede yerini alacak ve alkışlarla desteklenecek.