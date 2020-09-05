Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu
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Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek The Land of Legends Cup'ı kazandı. Maçın tek golü Caner Erkin'den geldi.

Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu
05.09.2020 22:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:18

Fenerbahçe, The Land of Legends Cup finalinde karşı karşıya geldiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvada şampiyon oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup turnuvasında final müsabakasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamlamış oldu. Fenerbahçe maça, Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey 11'i ile başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şu kadro ile karşılaşmaya başladı:

"Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare"

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Maçın ikinci yarısında 67. dakikada Caner Erkin serbest vuruştan attığı gol ile Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile noktalandı.

Kaynak: DHA

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