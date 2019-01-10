Fka Genel Sekreteri Yoğunlu, "Bölge İllerimize 140 Milyon TL Hibe Desteği Sağladık"

Gerek özel sektörlere gerek kamu kurum ve kuruluşlara toplamda 140 Milyon TL hibe desteği sağladıklarını belirten Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, "Desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 250 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesini öngörüyoruz" dedi.

Elazığ'da FKA tarafından bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla,"Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı" düzenlendi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan program kapsamında katılımcılara, bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin arttırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi, mevcut işletmelerin modernizasyonuyla tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın arttırılması ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından FKA program yönetim birim başkanı Fatih Çam tarafından, projeler için belirlenen kaynak tutarlarına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Program, e-dış ticaret eğitim kursuna katılan kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Fırat Kalkınma Ajansı olarak, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla bu programı düzenlediklerini belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu "Fırat Kalkınma Ajansı 15'inci Mali Destek Programını uyguluyor. Gerek özel sektöre yönelik gerekse özel sektörün sanayi ve turizm alt yapısını geliştirmek, özel sektörün ihtiyaç duyduğu ortak alanların oluşmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşların da projelerini desteklemiş olduk. Uyguladığımız mali destekler kapsamında şuana kadar toplamda 4 ilde 640 proje desteklemiş olduk"diye konuştu.

"Desteklerle 250 milyona yakın bir yatırım gerçekleşmiş olacak"

Bu projeler kapsamında bölge illerine gerek özel sektörlere gerekse kamu kurum ve kuruluşlara toplamda 140 Milyon TL hibe desteği sağladıklarını belirten Yoğunlu, "Bu destekler sonucunda bölgemizde 250 Milyon TL'ye yakın bir yatırım gerçekleşmiş olacak. Bu uygulayacağımız mali destek programıyla da 16 Milyon TL'lik bütçe ile kobilere yönelik bir mali destek programı uygulayacağız. Programımızın amacı, bölgemizdeki 4 ilimizde endüstriyel alanda endüstriyel sektörünü geliştirmektir. Buradaki en önemli husus, katma değerli üreten ARGE ile entegre endüstriyel üretimimiz, yeni ürünler ve ürün ağımızı genişletme olacaktır. Amacımız, yeni yatırımları bölgemize çekmektir. Bu program kapsamında burada 800 Bin TL hibe uygulamış olacağız. Gerek dışardaki yatırımcılar gerekse içerdeki yatırım düşünen yatırımcılara, girişimcilere önemli bir teşvik olacaktır. Bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin arttırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi, mevcut işletmelerin modernizasyonuyla tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın arttırılmasının amaçlıyoruz. Projeler için belirlenen kaynak tutarlarına ilişkin, program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 16 milyon liradır. Her bir başvuru için verilecek 800 bin lira olabilecektir"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA