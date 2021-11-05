Fiyatı sürekli artan ayçiçek yağına bir zam daha kapıda: 5 litresi 110 lira olacak

Ayçiçek yağı cep yakıyor. Vatandaşlar, son 1-2 haftada 15-20 lira birden artan fiyatlara tepkili. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı markasına göre 85 ila 100 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde ise yeni zam geleceği konuşuluyor.

"BU CEZAYI BİZDEN ÇIKARACAKLAR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık cezanın ardından vatandaştan gelen şikayetlerin arttığını söyledi. Ağaoğlu, "Zincir marketlere kartel oluşturdukları için 2.7 milyar liralık ceza kesildi. Vatandaş 'Bu cezayı acaba bizden çıkaracaklar' diyor" ifadelerini kullandı.

"SATIŞ FİYATI EN AZ 105-110 LİRA OLACAK"

Sabah öğle akşam zam yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Marketler etiket değiştirmeye yetişemiyorlar. Şimdi market yetkilisinden öğrendim. Şu an yağın gelişi 94 lira. Satış fiyatı en az 105-110 lira olacak. Buna bir dur denmeli, yağ arzı mutlaka kontrol altına alınmalı" şeklinde konuştu.

TRAKYA BİRLİK: ARTAN FİYATLAR PANDEMİYLE İLGİLİ

Türkiye'nin 170 bin ton ayçiçeği yağı üretimiyle lokomotif kurumlarından olan Trakya Birlik'in Genel Müdürü Hakan Çelen, geçtiğimiz günlerde fiyat artışları hakkında bir açıklamada bulundu. Son dönemde artan fiyatların pandemi ile ilgili olduğunu belirten Çelen, "Pandemi süreci özellikle tarımsal ürün fiyatlarında, tüm emtialarla birlikte çok ciddi artışları beraberinde getirdi. 2019 yılında 340 dolara tedarik ettiğimiz ürün, bugün yaklaşık 800 dolar seviyesinde. Bunun, pandemi sürecinin sonlanmasıyla beraber bir miktar normalleşmesini bekliyoruz. Burada en temel konu, yükselen çiftçi maliyetlerinin ne kadar normalleşeceği. Aslında raflara yansıyacak sonraki süreçteki fotoğrafı da bu belirleyecek. Enerji ve girdi fiyatları, önümüzdeki süreçte raflarda hangi fiyat seviyeleriyle karşılaşacağımızı belirleyecek." dedi.

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