Fiyatı bir türlü düşmeyen ayçiçek yağında bu kez de gramajlar azaldı

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Yıllardır en az 1 litrelik ve 5 litrelik şişelerde satılan yağlar, yarım litrelik ve 4,5 litrelik olarak satılmaya başlandı. Vatandaş indirim beklerken yağların gramajı düştü. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin tepkisini söndürmek amacıyla gramajlar ile oynanıyor" dedi.

Fiyatı dudak uçuklatan ayçiçek yağında, indirime gitmemekte direnen firmalar çareyi gramajları küçültmekte buldu. Yıllardır 1 litrelik ambalajla raflarda görmeye alışık olduğumuz ayçiçek yağı son birkaç haftadır yarım litrelik şişelerin içine girdi. 5 litrelik yağların yerini ise 4,5 litrelik yağlar aldı. Vatandaş gramajların küçülmesini değil fiyatların düşmesini istiyor.

"TEPKİYİ SÖNDÜRMEK İÇİN GRAMAJLARLA OYNANIYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu filmi daha öncede gördük bir ürünün fiyatı arttığı zaman tüketicinin tepkisini söndürmek amacıyla gramajlar ile oynanıyor" dedi.

GRAMAJ HİLESİNE CİDDİ CEZALAR GELECEK

Gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara yönelik Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı ve bunun taslağı da yayınlandı. Yakında bu tür gramaj oyunu yapanları da ciddi cezalar gelecek.