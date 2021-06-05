FIVB Milletler Ligi'nde 6'da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Tayland ile karşılaşacak
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FIVB Milletler Ligi'nde 6'da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Tayland ile karşılaşacak

FIVB Milletler Ligi'nde 6'da 6 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Tayland ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesi yarın Tayland maçıyla başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesi yarın Tayland maçıyla başlayacak.

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde millilerin Tayland ile oynayacağı karşılaşma TSİ 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti. Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, dördüncü müsabakasında Kanada'yı 3-2 ve beşinci müsabakasında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, altıncı maçında da son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 6 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Tayland karşısında da sürdürmek istiyor.

Lig formatı

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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