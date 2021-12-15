FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0 - Haberler Spor
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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

ANKARA (İHA) - FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Turnuvanın ilk maçında Brezilya temsilcisi Minas Tenis Clube, Kazakistan ekibi Altay Clup'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Andrea Puecher (İtalya)

Minas Tenis Clube: Minas: Gattaz, Macris, Moreir, Thai, Danielle, Neriman Özsoy (Nicol, Nascimento, Priscila)

Altay Clup: Danica, Anarkulova, Polina, Pena, Kodola, Anikonova (Madina, Belova, Balagazinova, Nurbergenova, Kenzhebaeva, Yelizaveta)

Setler: 25-20, 25-22, 25-18

Süre: 69 dakika (21, 25, 23) - ANKARA

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 3 Altay Clup: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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