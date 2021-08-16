Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
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Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Kuruluş, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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