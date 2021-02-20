Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü "duğaran"a çevirdi
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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü "duğaran"a çevirdi

20.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:30

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Türkiye ekonomisindeki politika değişimi meyvelerini vermeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

Fitch ayrıca, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11,0, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü 'duğaran'a çevirdi
Haber Yorumları (1)
XXX: 1990 dan daha kotuyuz, Duragan in ne olduğunu biliyor musun sen. . . . . . ?
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