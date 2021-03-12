FIS Başkan Adayı Eliasch'tan Türkiye Kayak Federasyonuna ziyaret
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FIS Başkan Adayı Eliasch'tan Türkiye Kayak Federasyonuna ziyaret

12.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:16
FIS Başkan Adayı Eliasch'tan Türkiye Kayak Federasyonuna ziyaret

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kongresi'nde başkanlığa aday olan iş adamı Johan Eliasch, Türkiye Kayak Federasyonunu ziyaret etti.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kongresi'nde başkanlığa aday olan iş adamı Johan Eliasch, Türkiye Kayak Federasyonunu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, mayıs ayının sonunda Slovenya'da düzenlenmesi planlanan kongre öncesi Johan Eliasch'ın Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yla Ankara'da bir araya geldiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Eliasch'ın, projelerini anlattığı ifade edildi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini aktaran Ali Oto'nun ise Eliasch'a kongrede başarı dilediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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