Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı

Haberler.com - Haberler | Spor

Türkiye'nin en önemli hakemlerinden Fırat Aydınus, Twitter'dan kendisine hakaret eden Trabzonsporlu bir taraftara dava açtı. Adliyeye giden taraftar, Aydınus'a herhangi bir hakarette bulunmadığını ileri sürdü.

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, kendisine Twitter'dan hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı. Aydınus, taraftarın 2019 yılında hakarete varan bir eleştiride bulunduğu gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı.

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı

AVUKATTAN ARAŞTIRMA TALEBİ

61saat'in haberine göre; Taraftar da bu durumun üzerine avukatına başvurarak konunun araştırılmasını istedi. Adliyeye giden taraftar, Aydınus'a yönelik bir hakarette bulunmadığını öne sürdü.

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ece Üner Derya Şensoy Metin Çekmez
Spor Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:45:04. #1.15#

title