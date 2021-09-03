Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Türkiye'nin en önemli hakemlerinden Fırat Aydınus, Twitter'dan kendisine hakaret eden Trabzonsporlu bir taraftara dava açtı. Adliyeye giden taraftar, Aydınus'a herhangi bir hakarette bulunmadığını ileri sürdü.
FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, kendisine Twitter'dan hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı. Aydınus, taraftarın 2019 yılında hakarete varan bir eleştiride bulunduğu gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı.
AVUKATTAN ARAŞTIRMA TALEBİ
61saat'in haberine göre; Taraftar da bu durumun üzerine avukatına başvurarak konunun araştırılmasını istedi. Adliyeye giden taraftar, Aydınus'a yönelik bir hakarette bulunmadığını öne sürdü.