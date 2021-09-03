Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı

Türkiye'nin en önemli hakemlerinden Fırat Aydınus, Twitter'dan kendisine hakaret eden Trabzonsporlu bir taraftara dava açtı. Adliyeye giden taraftar, Aydınus'a herhangi bir hakarette bulunmadığını ileri sürdü.