Thodex firarisinden ilk kare! Kaçtığı ülkede kameralara böyle yakalandı
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Thodex firarisinden ilk kare! Kaçtığı ülkede kameralara böyle yakalandı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

108 milyon dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk'taki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Özer'i havalimanında karşılayan kişinin başka birine ait pasaportla otele yerleştirdiği görülüyor.

Söz konusu olayla ilgili gelişmeyi aktaran TRT Haber muhabiri Ceyda Muslu, şu ifadeleri kullandı:

"20 Nisan saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelmişti. Görüntülerdeki kırmızı beyazlı kişi, Özer'i havalimanından alıp otele götüren kişi.

"KENDİ İSMİYLE KAYIT YAPTIRMADI"

Biz Özer'in kaldığı otele gittiğimizde, kendi ismiyle kayıt yaptırmadığını öğrendik. Bu nedenle fotoğraftaki pasaportun kime ait olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yanındaki isme ait olma ihtimali yüksek.

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"ÖNCEDEN İRTİBATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Söz konusu şahısla daha önceden irtibatta olduğu da ortaya çıktı. Özer'in yakalanmasına ilişkin Türkiye'de de operasyonlar devam ediyor. Bugün gözaltına alınan isimlerden birinin, Özer'i havalimanında karşılayan bu Arnavutluk vatandaşıyla irtibatta olduğu ortaya çıktı."

Thodex firarisinden ilk kare! Kaçtığı ülkede kameralara böyle yakalandı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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