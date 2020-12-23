Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika oynadığı maçta Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup oldu. Torino ekibi böylece, bu sezon ligde ilk kez yenilmiş oldu.