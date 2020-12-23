Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi
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Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi

23.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:58
Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika oynadığı maçta Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup oldu. Torino ekibi böylece, bu sezon ligde ilk kez yenilmiş oldu.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Juventus, Fiorentina'yı konuk etti. Siyah beyazlılar, sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Vlahovic'in golüyle Fiorentina öne geçti. 18. dakikada Juventus'tan Cuadrado kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı, ilk yarı Fiorentina'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Juventus oyuna ağırlığını koyup eşitliği sağlamaya çalışsa da etkili olamadı ve 76. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine gönderdiği topla fark ikiye çıktı. 81. dakikaya gelindiğinde eski bir Juventuslu olan Martin Caceres farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina karşılaşmayı 3-0 kazandı.

ZİRVENİN 7 PUAN GERİSİNDE KALDI

Bu sonuçla bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Juventus 24 puanda kalarak zirvenin 7 puan gerisine düştü. Fiorentina ise 14 puana yükselerek haftayı galibiyetle kapattı.

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