Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti

01.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:01

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Juve'nin, Fiorentina'dan kadrosuna katmak istediği Federico Chiesa için Rugani ve De Sciglio'yu takas olarak teklif ettiği ancak Mor Menekşelerin Merih'i istediği öne sürüldü.

Serie A devi Juventus, İtalyan futbolunun yeni genç yıldızı Federico Chiesa için Fiorentina ile görüşmelere başlarken, Merih Demiral'ın da transfere dahil olabileceği kaydedildi.

Sky Sports'ta alan habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Mor Menekşelerin, Chiesa karşılığında Juve'den milli yıldız Merih Demiral'ı istediği belirtildi.

JUVE'DEN RET CEVABI

Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın bu talebini reddederek Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Juventus'un Rugano ile De Sciglio'nun yanında Douglas Costa ve bir miktar para karşılığında Chiesa transferini bitirmek istediği öne sürüldü.

Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Volkan Bozkır Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Ajda Pekkan Türkan Şoray Özlem Yıldız
Spor Babel Sörloth Gökhan Gönül Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bakan Ankara Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 15:22:40. #1.15#
title