Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Juve'nin, Fiorentina'dan kadrosuna katmak istediği Federico Chiesa için Rugani ve De Sciglio'yu takas olarak teklif ettiği ancak Mor Menekşelerin Merih'i istediği öne sürüldü.

Serie A devi Juventus, İtalyan futbolunun yeni genç yıldızı Federico Chiesa için Fiorentina ile görüşmelere başlarken, Merih Demiral'ın da transfere dahil olabileceği kaydedildi.

Sky Sports'ta alan habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Mor Menekşelerin, Chiesa karşılığında Juve'den milli yıldız Merih Demiral'ı istediği belirtildi.

JUVE'DEN RET CEVABI

Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın bu talebini reddederek Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Juventus'un Rugano ile De Sciglio'nun yanında Douglas Costa ve bir miktar para karşılığında Chiesa transferini bitirmek istediği öne sürüldü.