Fındık yeni haftaya 25 lira 50 kuruş fiyat ile başladı

Giresun'da fındık fiyatları geçen haftayı 25 lira ile kapatırken bu haftaya ise 50 kuruş artış ile 25 lira 50 kuruştan başladı.

2020 yılı fındık fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Serbest piyasada 22 liradan giriş yapan 2020 yılı Giresun kalite fındık, serbest piyasada geçtiğimiz haftayı 25 lira fiyatla kapatırken yeni haftaya 50 kuruş artışla 25 lira 50 kuruş fiyat ile başladı. Levant kalite fındık ise 24 lira 50 kuruş fiyattan alınıyor.

FİSKOBİRLİK ALIM FİYATLARI

Yıl boyunca fındık alımlarını sürdürecek olan Fiskobirlik ise 50 randıman Giresun kalite fındık için 25 lira 50 kuruş, levant kalite fındık için ise 25 liradan alım yapıyor. Fiskobirlik, randıman farkı olarak her bir randımana Giresun kalite için 51 kuruş, levant kalite için de 50 kuruş fiyata ekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı