Fındık Üreticisinin Kaygısı Fındık Rekoltesinin Giderek Düşmesi

Giresun'un Görele ilçesi Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, ilçede 8 bin 643 fındık üreticisinin alan bazlı destek ödemesinden faydalandığını ve 4 yılda ilçe ekonomisine 16 milyon 660 bin 432 TL kazandırıldığını açıkladı.

Görele Ziraat Odası'nın tek liste ile gidilen kongresinde mevcut başkan Özcan Öner güven tazeledi. Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner "Görele Ziraat Odası, 10 bin 728 aktif üyesine hizmet vermektedir. Üyelerimizden 8 bin 643'ü alan bazlı destek gübre ve mazot desteğinden yararlandı. İlçemize 4 yılda Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden 16 milyon 660 bin 432 TL girdi sağlandı. Bu yılda yaklaşık 4 milyon 165 bin lira etmektedir ki bu rakam bir ilçe ekonomisi için oldukça önemlidir" dedi.

Fındık rekoltesinin her geçen yıl düşüşünün önüne geçmek gerektiğini de ifade eden Öner, "Aradan 4 yıl geçti biz yine karşınıza geldik odamız 10 bin 728 üye ile hizmet veren Türkiye'deki en büyük Sivil Toplum Örgütlerinden bir tanesidir. Odamızı geliri sadece aidat geliridir. Görele Ziraat Odası olarak bizim çiftçilerimizle ilgili en büyük sıkıntımız 3-4 yıldır karşılaştığımız külleme hastalığıyla mücadele bu konuyla ilgili arazi çalışmaları yapıyoruz ama vatandaşın gerek ekonomik olarak gerekse arazi şartlarından kaynaklanan ana sıkıntılarla mücadele emek için çokta iyi yaklaşmadığını görüyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Görele Ziraat Odası faaliyetlerinden birisi de üretimin olmazsa olmazlarından olan toprak analizinin yapılması hususunda çiftçimize vermiş olduğumuz destektir. İlçemizde şuanda 5 bin ton civarında olan fındık rekoltesi her geçen yıl düşmektedir. Fındık dikim alanlarına göre bu rekolte oldukça düşüktür. Fındık dikim alanlarında gençleştirme ve doğru tarımla rekoltenin yükseltilmesi yönünde çiftçilerimizin yanındayız. Bu bizim görevimizdir" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA