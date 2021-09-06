Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor

Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticisinin özellikle serbest piyasada fiyatların gerilemesiyle tercihini Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yana kullandığını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticisinin özellikle serbest piyasada fiyatların gerilemesiyle tercihini Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yana kullandığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 Eylül'den itibaren fındık bölgelerinde alımlara başladığını anımsattı.

Aradan geçen yaklaşık bir haftalık sürede, fındık üreticisinin TMO'ya ilgi gösterdiğini aktaran Soydan, "Özellikle serbest piyasada fındığın fiyatı 23,5 liraya kadar geriledi. Bu durum karşısında üreticinin ilk tercihi TMO oluyor." dedi.

TMO'nun alım yaptığı depolarda üreticilerin zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Soydan, randımana göre ofise fındık verenlerin ürününün kilogram bedelinin 30-31 liraya kadar çıktığını aktardı.

Özellikle serbest piyasada fiyatın düşmesiyle TMO'nun devreye girmesinin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Soydan, TMO'nun bu noktada önemli görev üstlendiğinin altını çizdi.

Soydan, üreticilere TMO'nun alım kriterlerine uygun şekilde fındık getirmeleri çağrısında bulunarak, "Randımanın fazla gelmesi üretici için ek kazanç demektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
TOKİ'den yılın ikinci kampanyası! Yüzde 22 indirim yapılacak
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:05:16. #1.14#

title