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Fındık fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor

Fındık fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik serbest piyasada fındık fiyatlarına rekor üstüne rekor kırdırıyor.

GİRESUN (İHA) - Döviz kurunda yaşanan hareketlilik serbest piyasada fındık fiyatlarına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Giresun kalite fındığın fiyatı serbest piyasada 34 TL'ye yükseldi.

Giresun'un tarihi Fındık Pazarı'nın esnaflarından Mustafa Kankaya, yaptığı açıklamada "Fındık fiyatları dolar kuruna bağlı olarak her gün yeni bir rekora doğru gidiyor. Şuanda Giresun kalite yağlı fındık serbest piyasada kilosu 34 TL'den işlem görüyor. Levant kalite fındık 33 Türk Lirası'ndan, kara ve sivri fındıkta 26 Türk Lirası'ndan alınıyor. Fındık fiyatlarındaki yükselişin dolar kuruna bağlı olarak önümüzdeki süreçte de devam edeceği öngörülüyor. Ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındık 3 doların altında satılmamalıdır, bunun da Türk Lirası olarak karşılığı 42 TL'dir" dedi.

(Mesut Erdoğan/ İHA)

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