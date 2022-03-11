Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2) - Haberler

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Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2)

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2)

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık" dedi.


Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2)

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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