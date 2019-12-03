Film ve dizi sektörü temsilcileri ATO'da buluştu

03.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:46

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin dizi ve film sektöründen yüzde 1 pay aldığını belirterek, "Ankara'nın pazar payını artırarak kısa sürede çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, film ve dizi sektörünün temsilcileri "Başrolde Ankara" başlığıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gürsel Baran, ev sahipliğini üstlendiği toplantının açılışındaki konuşmasında, kamunun destek ve teşvikleriyle yerli yapımcıların başarılı projelere imza attığını söyledi.

Yerli dizilerin 150 ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Baran, söz konusu dizilerin yapıldıkları yer başta olmak üzere kullanılan kostüm ve dekorlarla örnek olduğunu kaydetti.

Ankara'nın kültür, sanat ve tarih açısından zenginliğine dikkati çeken Baran, "Bu kadar kültür, sanat ve tarih hazinesinin olduğu, yapımcıların ve sanatçıların bulunduğu bir şehirde biz neden bu pazarda istediğimiz payı alamıyoruz? Bugün sadece yüzde 1 payla dizi ve film sektöründe yer alan Ankara'nın, pazar payını artırarak kısa sürede çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Koordinatörü Volkan Gültekin, ATO Medya Meslek Komitesi Başkanı Serdar Kaya da katıldı.

Kaynak: AA