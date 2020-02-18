Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:20

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'ı ağırladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Filistin'e başta antrenörlük eğitimi olmak üzere sportif konularda destek olunması ve iş birliği yapılabilecek diğer konular konuşuldu.



Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'a görüşme sonunda milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi. Habaş da TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün'e Filistin Milli Takımı forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA