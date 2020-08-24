Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'de yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.
24.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:58
Fenerbahçe'de yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncuların kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA