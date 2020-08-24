Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'de yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncuların kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA