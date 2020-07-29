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Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'da Çek yıldız Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin serbest oyuncu konumunda bulunan futbolcuyla ön anlaşma yaptığı da belirtildi.

29.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:12

Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da sezonun gözde isimlerinden Filip Novak'ın geleceği netlik kazanıyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilirken sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; Çek futbolcu, Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı ve serbest bir oyuncu konumunda transfer olduğu için 1 milyon euro imza parası alacak.

3 YILLIK İMZA

Novak'ın sarı lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştığı iddia edildi. Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı.

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ ALDI

Trabzonspor'dan sözleşme uzatmak için teklif aldığını kaydeden Novak, ülkesinin basınına verdiği röportajda "Sezon ortasında sözleşme imzalamak istedim. Ancak pandemi süreci, futbolun belirsizlik sürecinden dolayı gerçekleşmedi. Maalesef geç kalındı. Ancak başka seçenekler de var. Ancak kupa finaliden önce detaylı konuşmak doğru değil. Trabzonspor'da kupa kazanmak istiyorum. Finalden sonra ne olacağını göreceğiz. Trabzonspor'da kalabilirim ama başka yere de gidebilirim. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Teklife göre belli olacak ve benim için en iyi şartlara sahip olacak teklif, beni ikna edecek" ifadelerini kullandı.

EN GOLCÜ SAVUNMACI

Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.

Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Haber Yorumları (3)
FENEV ÜC BES MAC SONUNDA: BUNUDA HARCAR BiTiRiR YEDEKLER TAYFASINA KATI VERiR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUNTARİ: Fenere git ve Trabzonspor maçında Kamil Ahmet in karşısına çık, seni kucağa alıp ayağını eline vermezse bende bişe bilmiyorum
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AKIN ÇOBAN: Bişey bilmediğin aleni
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