Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'yı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setler sonucunda 3-0 mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'yı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setler sonucunda  3-0 mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; bu ikiliye Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11, Meliha İsmailoğlu 6, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı.Milliler, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak. 


Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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