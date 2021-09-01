"Filenin Sultanları" Belgrad'a ulaştı
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"Filenin Sultanları" Belgrad'a ulaştı

'Filenin Sultanları' Belgrad'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı yarı final karşılaşması için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı yarı final karşılaşması için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Milli takım, Nikola Tesla Havalimanı'nda Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Aksoy ve Türk kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin de heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çok keyifli bir şekilde Belgrad'a vardık. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım olarak herkes sağlıklı. Bugünkü maça göre rakibimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Güzel işler başarmak istediklerini söyleyen Dündar, "Çok zorlu bir virajdayız. Hakkımızda hayırlısı. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

Canan Aksoy da milli takımı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Geldikleri için çok mutluyuz. Destekliyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, bugün oynanacak Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül Cuma günü yarı finalde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk

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