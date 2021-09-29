'Filenin Efeleri'nin 2022 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor - Haberler Spor
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"Filenin Efeleri"nin 2022 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 takımın katılımıyla 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihlerinde Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi, yarın TSİ 18.00'de Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılacak.

Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Şampiyonaya Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Ekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere 10 şehir ev sahipliği yapacak.

Üç aşamadan oluşan organizasyonun grup aşamasında 24 takım dörderli 6 gruba ayrılacak.

Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihlerinde Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.

Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihlerinde St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak.

Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek 6'lı finaller ile sona erecek.

2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:

TakımNasıl katılım elde etti
1RusyaEv sahibi
2PolonyaSon Dünya Şampiyonu
3İranAsya Şampiyonu
4JaponyaAsya İkincisi
5TunusAfrika Şampiyonu
6KamerunAfrika İkincisi
7İtalyaAvrupa Şampiyonu
8SlovenyaAvrupa İkincisi
9BrezilyaGüney Amerika Şampiyonu
10ArjantinGüney Amerika İkincisi
11Porto RikoKuzey ve Orta Amerika Şampiyonu
12KanadaKuzey ve Orta Amerika İkincisi
13FransaFIVB Dünya Sıralaması
14ABDFIVB Dünya Sıralaması
15SırbistanFIVB Dünya Sıralaması
16KübaFIVB Dünya Sıralaması
17HollandaFIVB Dünya Sıralaması
18AlmanyaFIVB Dünya Sıralaması
19MeksikaFIVB Dünya Sıralaması
20TürkiyeFIVB Dünya Sıralaması
21MısırFIVB Dünya Sıralaması
22KatarFIVB Dünya Sıralaması
23BulgaristanFIVB Dünya Sıralaması
24ÇinFIVB Dünya Sıralaması

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Haber: 'Filenin Efeleri'nin 2022 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor - Haberler Spor
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