Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi
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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi

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CEV Avrupa Şampiyonası'da grubunda oynadığı 3. maçında Kuzey Makedonya'yı 25-22, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Efeler, yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, kalan iki maç öncesinde 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı başardı.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi

Efeler, 4. maçında Hollanda ile yarın 20.00'de karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi
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