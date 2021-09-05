Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi
CEV Avrupa Şampiyonası'da grubunda oynadığı 3. maçında Kuzey Makedonya'yı 25-22, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Efeler, yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, kalan iki maç öncesinde 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı başardı.
Efeler, 4. maçında Hollanda ile yarın 20.00'de karşılaşacak.