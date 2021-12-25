Fikret Orman için kesin ihraç talebi önergesi oy çokluğuyla kabul edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fikret Orman için kesin ihraç talebi önergesi oy çokluğuyla kabul edildi

Fikret Orman için kesin ihraç talebi önergesi oy çokluğuyla kabul edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Akatla Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Akatla Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantı başında eski başkan Fikret Orman için kesin ihraç talebiyle verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 121 imza ile verilen önerge için lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Önerge, oy çokluğu ile verilen karar neticesinde toplantının dilek ve temenniler bölümüne alındı.

Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde ihraç talebiyle Fikret Orman'ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.

Genel kurulda Fikret Orman'ın son iki dönemine ait yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman henüz kongreye katılmazken, eski yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.

Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi

Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi

 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü

Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü

 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Beşiktaş'ın Önder Karaveli kararı

Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Beşiktaş'ın Önder Karaveli kararı

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title