: Fikret Orman, başkanlığı neden bıraktığını açıkladı

23.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:09

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, "Camialar içerisinde eskiyi kötülemek yoktur. Beşiktaş geleneklerinde eskiyi kötülemek yoktur. İbra konuşu benim şahsımla alakalı olduğu için bu programı yapma gereği duydum. 36 senelik kongre üyesiyim. 16 senelik divan kurulu üyesiyim. Ahmet Nur Çebi ile bir daha muhtemelen bir araya gelmeyiz. Beşiktaş maçı kimsenin davet edeceği bir yer değil. Aramızda kırgınlıklar olur. Bizim aramızda bir gönül bağı var." dedi.

"BİZ İLK GÜNDEN BORÇLU GELMİŞTİK, YENİ KAYNAKLAR YARATTIK"

"Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyince takımın maliyeti yükseldi." diyen Orman, "Fenerbahçe maçı vardı biliyorsunuz, biz o maça çıkmadık. 'O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın' deniliyordu. Benim son dönenim geldi. Seçimi kazandığımız gün artık seçimim bitmişti. Üç sene bırakın da bunu bütünlükle götürelim, demiştim. Sonra radikal kararlar aldık. BJK TV'yi kapattık. Amatör sporların bazılarından vazgeçtik. Ben 5 ay sonra bırakacağımı bilsem manyak mıyım bu kararları alayım. Biz ilk günden borçlu gelmiştik. 330 milyon dolar borç vardı. Yeni kaynaklar yarattık." açıklamasında bulundu.

"BİZ BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

Orman, "Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. Beşiktaş camiasının artık benden bıktığını düşünmeye başladım. Stadyumda insanlar bana düşmanca bakıyordu. Eğer o stadyumda geziyorlarsa benim sayemde. Ekibimizle birlikte iyi işler yaptık. Biz Beşiktaş'a kötü bir şey yapmadık. İki sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonlar Liginden namağlup çıktık. Tarihinden daha fazla sponsorluk anlaşması yaptık. Elimizden geldiğince Beşiktaş'a hizmet ettik." ifadelerini kullandı.

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