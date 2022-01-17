FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu

FIFA tarafından verilen ödüllerde 2021 yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'in oldu. Polonyalı yıldız, Messi ve Salah'ı geride bırakarak üst üste ikinci kez ödülü kazandı. Ödül sonrası açıklama yapan Polonyalı forvet, "Kendimi çok onurlu, çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.