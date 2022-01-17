FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu
FIFA tarafından verilen ödüllerde 2021 yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'in oldu. Polonyalı yıldız, Messi ve Salah'ı geride bırakarak üst üste ikinci kez ödülü kazandı. Ödül sonrası açıklama yapan Polonyalı forvet, "Kendimi çok onurlu, çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.
FIFA "The Best" Ödülleri sahiplerini buldu. FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.
RONALDO FIFA ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI
FIFA'Milli Takımlar tarihinde en çok gol atan oyuncu' rekorunu kıran Cristiano Ronaldo'ya ise FIFA Özel Ödülü'nü verdi.
CHELSEA'DE İKİ İSİM ÖDÜL ALDI
FIFA Yılın En İyi Kadın Kalecisi Ödülü, Lyon'dan Christiane Endler'in oldu. FIFA Yılın Kalecisi ödülünü Chelsea forması giyen Edouard Mendy aldı. FIFA Yılın En İyi Teknik Direktörü, Chelsea'nin Thomas Tuchel seçildi.
FIFA Yılın Taraftarı Ödülü'nü Danimarka ve Finlandiya tribünleri paylaştı. FIFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü, Alexia Putellas'ın oldu.