FIFA, Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular ile teknik direktörler için aldığı kararları açıkladı

FIFA'da yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat sonrasında bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonrasında önemli kararlar alınırken, FIFA resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararları duyurdu.

Rus kulüplerinin bunu kabul etmemesi halinde, Rusya'da görev yapan teknik direktör ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.

Demirören Haber Ajansı - Spor