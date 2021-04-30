FIFA, UEFA ve İngiliz kulüplerinin ırkçılığa dikkat çekmek için yapacağı boykota destek verdi

UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medya hesaplarına ırkçılığa dikkat çekme amacıyla üç gün süreyle dondurma kararına FIFA'dan da destek geldi. FIFA, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatma kararı alan UEFA ve İngiliz futbol kulüplerine destek verdiğini duyurdu.

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada giderek artan ayrımcı ve saldırgan gönderilerin kınandığını ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yetkililerin ve sosyal medya şirketlerinin bu iğrenç uygulamalara son vermek için gerçek ve etkili adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu durum her zaman daha da kötüye gidiyor ve buna bir son vermek için bir şeylerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor."

Sosyal medya boykotu bugün İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs Pazartesi günü 23.59'da sona erecek.