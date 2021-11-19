FIFA sıralaması güncellendi! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yükseldi
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım, son iki karşılaşmasında Cebelitarık ve Karadağ mücadelelerini kazanarak play-off biletini cebine koydu. Peş peşe gelen galibiyetler sonrası Ay-Yıldızlı ekip, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.
2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için play-off biletini cebine koyan A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralaması listesinde kendini üst basamaklara attı.
İLK ÜÇ SIRANIN YERİ DEĞİŞMEDİ
A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti. Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika'yı Brezilya ve Fransa izledi. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38'inci sırada yer aldı.
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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